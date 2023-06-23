Мамиашвили считает, что Бах должен защитить олимпийское движение от политиков

По мнению президента Федерации спортивной борьбы России, глава Международного олимпийского комитета понимает всю ответственность, которая на нем лежит

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского движения (МОК) Томас Бах несет ответственность за сохранение олимпийского движения от влияния политиков. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

23 июня празднуется Международный олимпийский день.

"Томас Бах является большим спортивным руководителем и понимает свою личную ответственность и ответственность МОК в сохранении глобального спортивного движения, он понимает, что любые радикальные вмешательства политического характера несут разрушающую силу международному олимпийскому движению", - сказал Мамиашвили.

"Его последние заявления говорят о том, что он старается сделать все, чтобы в той или иной форме сохранить олимпийское движение, - продолжил собеседник агентства. - Насколько это будет возможным, покажет время. Томас Бах понимает, что путь изоляции и недопуска под давлением и влиянием категорического меньшинства мирового политического сообщества - путь к катастрофическому разрушению олимпийского движения".

Российские и белорусские атлеты во многих видах спорта почти год не допускались до международных стартов в связи с событиями на Украине, в конце марта МОК рекомендовал допускать их исключительно в нейтральном статусе со значительными ограничениями, однако многие международные федерации сохранили отстранение.