Футболист Глушаков рассказал, почему не захотел остаться в "Пари НН"

Семья полузащитника живет в Москве, поэтому он хотел провести остаток карьеры в столице

ТАСС, 23 июня. Семья полузащитника Дениса Глушакова находится в Москве, это одна из причин, по которой футболист решил не продлевать контракт с клубом Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари Нижний Новгород". Об этом Глушаков рассказал в пятницу "Спорт-Экспрессу".

Глушаков перешел в "Пари Нижний Новгород" в феврале. После подписания контракта генеральный директор клуба Равиль Измайлов сообщил "Спорт-Экспрессу", что соглашение полузащитника с клубом было рассчитано до конца сезона-2022/23 и предусматривало опцию продления еще на один сезон. 19 июня россиянин покинул нижегородскую команду.

"Есть много факторов, - сказал Глушаков. - Например, у меня семья и дети в Москве. Хотелось поиграть в Москве и закончить. У меня хорошие отношения с братьями - Наилем и Равилем [Измайловыми], с [бывшим главным тренером команды] Артемом Горловым. Зимой мы все обсудили, сошлись на том, что я приеду на остаток чемпионата, помогу, побуду с командой чуть-чуть, чтобы ребята поиграли со взрослым футболистом".

"Говорил, что не могу поехать надолго, но из уважения к вам - помогу чем смогу. Больше ничего не было. Закончился контракт, и все. Были разговоры, что можно добавить дополнительный год по обоюдному желанию. Ответил: "Давайте не будем", - добавил полузащитник.

Глушакову 36 лет, за "Пари Нижний Новгород" он провел девять матчей в разных турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее он играл за подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.

"Пари Нижний Новгород" завершил сезон РПЛ на 13-м месте, набрав 30 очков в 30 встречах. Нижегородский клуб одержал победу над московской "Родиной" (3:2 по сумме двух встреч) в стыковых матчах за право играть в высшем дивизионе чемпионата страны в сезоне-2023/24.