Ольховский считает теннисиста Баутиста-Агута неудобным соперником для Медведева

Четвертьфинальный матч между россиянином и испанцем пройдет в пятницу в Германии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Испанец Роберто Баутиста-Агут будет неудобным соперником для россиянина Даниила Медведева в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Матч между Медведевым и Баутистой-Агутом пройдет 23 июня.

"Баутиста-Агут хорошо играет на траве, на этом покрытии он будет неудобен для Даниила. Даниил привык принимать подачу за пять метров от задней линии, а на траве преимущество получает тот, кто лучше играет в корте, - сказал Ольховский. - С другой стороны, покрытие стало более медленным, игроки стали значительно реже выходить к сетке, поэтому Даниил может себе позволить далекий прием подач, как он делает на "харде". Баутиста-Агут, я думаю, будет стараться больше играть внутри корта, поэтому матч будет нелегким для Медведева".

Ранее Медведев и Баутиста-Агут шесть раз встречались на турнирах ATP, россиянин смог лишь дважды обыграть испанца. Обе победы Медведев одержал в 2022 году, причем первая из них была одержана в четвертьфинале турнира в Галле.