23 июня, 08:44
Футбол в России

В Российском футбольном союзе сообщили, что получают текущие выплаты от УЕФА

Генеральный секретарь организации Максим Митрофанов рассказал, что сейчас стороны пересогласовывают программы

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбольный союз (РФС) получает текущие выплаты от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на развитие программ. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Мы сейчас пересогласовываем программы. От УЕФА должны прийти деньги за программу HatTrick, - сказал Митрофанов. - Текущие платежи идут. Мы обсуждаем инвестиционную составляющую".

Программа УЕФА HatTrick оказывает поддержку европейским национальным ассоциациям в сферах спортивных достижений, инфраструктуры и образования.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранила российские клубы и сборные от международных соревнований. 

Теги:
Российский футбол
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