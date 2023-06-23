В пресс-службе Уимблдонского турнира рассказали об условиях участия российских юниоров

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в четверг сообщил ТАСС, что юниоры имеют сложности с получением виз в Великобританию

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты-юниоры смогут выступить на Уимблдоне при условии подписания декларации о нейтралитете и при наличии визы для въезда в Великобританию. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе турнира.

"Они [российские юниоры] смогут соревноваться как нейтральные спортсмены, при условии, что они подписали декларацию о нейтралитете и имеют действующую визу для въезда в Великобританию", - говорится в сообщении.

Уимблдон, который является третьим в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 3 по 16 июля. 22 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС о том, что юниоры имеют сложности с получением виз в Великобританию.

В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в турнире. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили Уимблдон рейтинговых очков. 31 марта организаторы Уимблдона - Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета - приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий, в частности им запрещено выражать поддержку проведению СВО в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами.