Хачанов снялся с теннисного турнира в Уимблдоне

Причиной снятия российского спортсмена стал стрессовый перелом

ТАСС, 23 июня. Российский теннисист Карен Хачанов пропустит Уимблдон-2023. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба турнира.

Причиной снятия в заявочном листе турнира указан стрессовый перелом.

Уимблдон, который является третьим в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 3 по 16 июля. Ранее на пресс-конференции по ходу Roland Garros Хачанов сообщил, что у него есть виза для въезда в Великобританию. После Roland Garros, на котором россиянин дошел до четвертьфинала, он не участвовал ни в одном турнире.

Хачанову 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до полуфинала - на US Open (2022) и Australian Open (2023). Лучший результат Хачанова на Уимблдоне - выход в четвертьфинал в 2021 году. В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в Уимблдрне. В ответ на это ATP и Женская теннисная ассоциация лишили Уимблдон рейтинговых очков. 31 марта организаторы турнира - Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета - приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий, в частности им запрещено выражать поддержку проведению СВО в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами