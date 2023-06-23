23 июня, 10:12
ATP

Янчук считает теннисиста Медведева фаворитом в матче турнира в Галле с Баутиста-Агутом

Встреча 1/4 финала пройдет в пятницу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев является фаворитом в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле против испанца Роберто Баутиста-Агута, но матч будет непростым для обоих соперников. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Матч с Баутиста-Агутом будет очень серьезным, обоим придется нелегко. Медведеву придется больше бегать, чаще темп нагнетать. На траве нужна острота и точное направление мяча, здесь велик элемент случайности. Я считаю Медведева фаворитом в матче, но выиграть будет очень непросто", - сказал Янчук.

Матч между Медведевым (первый посев) и Баутиста-Агутом (восьмой посев) пройдет 23 июня. Ранее соперники встречались шесть раз на турнирах ATP, россиянин смог дважды обыграть испанца. Обе победы Медведев одержал в 2022 году, причем первая из них была одержана в четвертьфинале турнира в Галле. 

Теги:
ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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