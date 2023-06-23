В Федерации бокса России назвали политизированным решение МОК о лишении признания IBA

Генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко отметила, что решение затрагивает не только интересы российских боксеров, но и боксеров всего мира

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отзыве признания Международной ассоциации бокса (IBA) является политизированным. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Мы выражаем свое несогласие в связи с указанным решением. Оно затрагивает не только интересы российских боксеров, но и интересы всех боксеров мира. МОК совершает трагическую ошибку, показывая политический характер принятого решения", - сказала Кириенко.

В четверг сессия МОК лишила IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев, статуса признания.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.