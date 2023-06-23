Более 70 студентов выпустил Российский международный олимпийский университет в 2023 году

Десятитысячной выпускницей вуза стала китаянка Сюй Вэйвэй

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Дипломы Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в Сочи в 2023 году получил 71 выпускник программ "Мастер спортивного администрирования" и "Мастер спортивного управления". Среди них победители, призеры и участники Олимпийских и Паралимпийских игр, передает корр. ТАСС с церемонии вручения дипломов.

Среди выпускников этого года - 48 стипендиатов Фонда поддержки олимпийцев России. Такое количество грантов является рекордным с момента начала сотрудничества фонда и университета в 2017 году.

"С 2009 года университетом подготовлены специалисты из 76 стран, - процитировали на торжественной церемонии поздравление заместителя председателя правительства России, зампредседателя попечительского совета РМОУ Дмитрия Чернышенко. - Уверен, что полученные в стенах университета знания помогут выпускникам участвовать в дальнейшем развитии отечественного спорта и олимпийского движения".

Также был объявлен десятитысячный выпускник университета - китаянка Сюй Вэйвэй, волейбольный судья Хубэйского экономического университета, которая в 2018 году приехала на обучение в Россию. Сейчас она является аспиранткой Российского университета спорта "ГЦОЛИФК".

Программа "Мастер спортивного администрирования" является одной из ведущих программ по спортивному менеджменту в Европе и успешно реализуется десятый год подряд. РМОУ является единственным олимпийским университетом в мире.