Кириенко: российские боксеры будут участвовать в турнирах только без ограничений

Ранее Международная ассоциация бокса отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские боксеры готовы участвовать в международных соревнованиях только при отсутствии любых ограничений. Об этом ТАСС в пятницу заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Мы считаем участие российских боксеров на международных соревнованиях на условиях политического характера абсолютно неприемлемым. Таким образом, российские боксеры готовы выступать на международных соревнованиях на равных условиях допуска с боксерами иных государств, выступающих под своими государственными символами", - сказала Кириенко.

В четверг сессия Международного олимпийского комитета (МОК) лишила Международную ассоциацию бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев, статуса признания.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.