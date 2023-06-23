Кириенко: российские боксеры не собираются подписывать декларации для участия в турнирах

Генеральный секретарь Федерации бокса России отметила, что спортсмены не будут отказываться от своей Родины

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские боксеры не планируют подписывать какие-либо декларации для участия в международных турнирах. Об этом ТАСС в пятницу заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Мы против подписания каких-либо деклараций. Мы не собираемся отказываться от своей Родины и призываем всех не подписывать ничего. Мы будем выступать только под флагом и гимном страны", - сказала Кириенко.

В четверг сессия Международного олимпийского комитета (МОК) лишила Международную ассоциацию бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев, статуса признания.

В 2019 году Международный олимпийский комитет временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.