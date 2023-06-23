В Федерации бокса России считают, что МОК лишил признания IBA из-за отношения к Кремлеву

По мнению генерального секретаря организации, глава Международной ассоциации бокса многое сделал для развития бокса в мире

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA) из-за отношения к руководителю организации россиянину Умару Кремлеву. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

В четверг сессия МОК приняла решение о лишении статуса признания IBA.

"Умар Кремлев многое сделал для развития бокса во всем мире, - сказала Кириенко. - Он очистил Международную ассоциацию бокса от последствий вредоносной работы прежнего руководства. И принятое МОК решение - это в том числе и отношение к тому, что такой человек, как Умар Кремлев, россиянин, возглавляет международную федерацию. Человек, который не побоялся допустить россиян и белорусов под национальным флагом и с гимном".