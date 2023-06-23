Валуев считает неприемлемым решение МОК лишить признания Международную ассоциацию бокса

По мнению бывшего чемпиона мира и депутата Госдумы, подобные решения наносят ущерб боксу и спортсменам

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA) является дискриминационным и неприемлемым. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

"Нам предлагают дискриминационные и унизительные условия для участия в соревнованиях, - сказал Валуев. - Подобные решения наносят ущерб боксу, спортсменам. Решение по IBA является дискриминационным и неприемлемым. В спорт пришла большая грязная политика. Решения неправомочные и политизированные".

В четверг сессия МОК лишила IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев, статуса признания.

В 2019 году Международный олимпийский комитет временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.