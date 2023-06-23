Капитан сборной России по боксу заявил, что команда не будет выступать без флага и гимна

По словам Муслима Гаджимагомедова, спортсмены готовы боксировать только на равных условиях с представителями других стран

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по боксу будет выступать на международных соревнованиях только при наличии флага и гимна. Об этом капитан команды Муслим Гаджимагомедов заявил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

В четверг сессия Международного олимпийского комитета (МОК) лишила Международную ассоциацию бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев, статуса признания.

"Мы не согласны с решением МОК, мы тренируемся днем и вечером, - сказал Гаджимагомедов. - Мы будем боксировать, мы хотим боксировать, но только наравне с другими странами. Чтобы была справедливость, чтобы нас не ограничивали, чтобы нам не говорили, что мы должны подписать какие-то договоры. С такими условиями не хотим выступать".

В 2019 году Международный олимпийский комитет временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.