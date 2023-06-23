В "Металлурге" рассчитывают сыграть дома в начале сезона КХЛ, несмотря на ремонт аэропорта

Международный аэропорт Магнитогорска закрыт с июня по октябрь для реконструкции взлетно-посадочной полосы

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорский "Металлург" надеется сыграть ряд матчей в начале сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на домашней арене, несмотря на закрытие в этот период местного аэропорта. Об этом ТАСС в пятницу рассказал спортивный директор магнитогорского клуба Сергей Гомоляко.

Международный аэропорт города закрыт с июня для реконструкции взлетно-посадочной полосы, ремонт должен завершиться в октябре.

"У нас есть ближайшие аэропорты в Уфе и Челябинске, оттуда до Магнитогорска около 350 км, - сказал Гомоляко. - Думаю, что половину месяца проведем в поездках. Проведем на выезде пять-шесть игр, потом вернемся и сыграем дома, затем еще четыре-пять игр на выезде".

"Думаю, такого, чтобы целый месяц быть в поездке, не будет. Мы лигу давным-давно уведомили, что у нас такая ситуация. Поэтому там все будет нормально", - добавил собеседник агентства.

Год назад омский "Авангард" из-за строительства домашней арены был вынужден в течение сентября провести 12 матчей подряд на выезде.

Магнитогорский клуб является двукратным чемпионом КХЛ и пятикратным чемпионом России, двукратным победителем Евролиги и обладателем Кубка европейских чемпионов.