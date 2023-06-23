Тарпищев считает, что теннисист Хачанов из-за травмы пропустит Открытый чемпионат США

В пятницу стало известно, что россиянин не сможет выступить на Уимблдоне

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов из-за травмы пропустит не только Уимблдон, но и US Open. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее в пятницу стало известно, что Хачанов из-за стрессового перелома пропустит Уимблдон. Стрессовым называют перелом, вызванный усталостным разрушением костной ткани из-за повторяющейся нагрузки.

"Очень обидная травма, потому что Карен набрал ход, мог хорошо выступить на Уимблдоне. Такая же [травма] была у Андрея Рублева, когда он пропустил три месяца. Так что US Open Хачанов тоже пропустит, к сожалению", - сказал Тарпищев.

Хачанову 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до полуфинала - на US Open (2022) и Australian Open (2023). Лучший результат Хачанова на Уимблдоне - выход в четвертьфинал в 2021 году. Тогда же он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде и обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля, US Open - с 28 августа по 10 сентября.