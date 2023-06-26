Федерация футбола Румынии обратилась в УЕФА по возможному нарушению правил сборной Украины

Два игрока украинской команды по регламенту не имели права принимать участие в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы против сборной Хорватии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Румынии (ФФР) обратилась за разъяснениями в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после выхода на поле двух недоступных по регламенту Международной федерации футбола (ФИФА) игроков молодежной сборной Украины в матче молодежного чемпионата Европы среди игроков до 21 года. Комментарий ФФР в понедельник привело румынское издание Gazeta Sporturilor.

"ФРФ обратилась за разъяснениями в УЕФА. Что касается ситуации в украинской сборной, ФРФ не может комментировать стратегию других команд или то, как они соблюдают действующие правила", - говорится в заявлении федерации.

21 июня сборная Украины со счетом 2:0 обыграла команду Хорватии в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы среди игроков до 21 года. Вратарь украинской сборной Анатолий Трубин, игравший с первых минут, и полузащитник команды Георгий Судаков, появившийся на поле на 84-й минуте, по регламенту не имели права принимать участие в матче. Согласно правилам ФИФА, игрок может выходить на поле на взрослом и молодежном уровне при условии соблюдения периода отдыха между матчами в 48 часов. 19 июля Трубин и Судаков сыграли за взрослую национальную команду в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года против сборной Мальты (1:0).

В группе В молодежного чемпионата Европы выступают команды Испании, Украины, Хорватии и Румынии. Сборная Испании занимает первое в группе с 6 очками, украинская команда идет второй, отставая от лидера квартета по дополнительным показателям, обе сборные гарантировали выход в четвертьфинальную стадию турнира. На счету команд Хорватии и Румынии нет очков, они занимают третью и четвертую позиции соответственно.

Молодежный чемпионат Европы проходит в Грузии и Румынии. Соревнование завершится 8 июля. Действующим победителем турнира является сборная Германии.