СМИ: на Уимблдон не допустят россиян, финансируемых подсанкционными компаниями

Отмечается, что игроки, участвующие в турнире, также не могут получать финансирование от государства или лиц, находящихся под санкциями

ТАСС, 26 июня. Организаторы теннисного Уимблдонского турнира не будут допускать до соревнований российских и белорусских игроков, которые финансируются компаниями, находящимися под санкциями. Об этом в понедельник сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

Отмечается, что игроки, участвующие в турнире, не могут получать финансирование ни от государства, ни от компаний, управляемых или контролируемых лицами, находящимися под санкциями.

В 2023 году организаторы Уимблдона - Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) - приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать поддержку проведению СВО в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами. На Открытом чемпионате Франции россиянке Веронике Кудерметовой запретили наносить логотип компании-спонсора "Татнефть" на форму во время турнира.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. В нынешнем году соревнования пройдут с 3 по 16 июля.