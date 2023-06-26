В Белоруссии надеются на допуск яхтсменов к олимпийскому отбору в апреле

Международная федерация парусного спорта 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Белорусской федерации парусного спорта, старший тренер национальной команды Олег Сполан надеется на допуск белорусских яхтсменов к отбору на Олимпийские игры в апреле.

"Возможно, в следующем году, мы надеемся, в апреле допустят спортсменов для участия в отборе на Олимпийские игры", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Сполан отметил, что белорусские яхтсмены испытывают проблемы с выступлениями на международных соревнованиях с 2020 года. "Коронавирус на полтора года выбил всех - в 2020 году практически все соревнования были отменены, в 2021-м тоже поздно начались. А сейчас санкции Международного олимпийского комитета. И в парусном спорте нас просто не допускают. Мы ведем переписку, но положительного решения нет, и оно навряд ли будет", - сказал председатель федерации.

"Для нас это очень плохо, потому что они там все соревнуются на чемпионатах мира и Европы, а мы тут в собственном соку, в своей каше на озере ковыряемся. Максимум, что мы можем себе позволить - вместе с россиянами [соревнования проводить]. У нас четыре совместных соревнования, и в этом году мы пятое организуем, в августе они приедут. Вот и весь календарь", - констатировал Сполан.

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. 24 мая 2023 года федерация сообщила о продлении отстранения.

Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.