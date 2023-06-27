Глава WADA рассказал, что в организации ждут слушаний по делу фигуристки Валиевой

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда 22 июня сообщила о том, что коллегия, отвечающая за арбитражное разбирательство между РУСАДА, ISU, WADA и Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября

ТАСС, 27 июня. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внимательно следит за ситуацией с делом российской фигуристки Камилы Валиевой и ждет сентябрьских слушаний. Об этом заявил президент WADA Витольд Банька, комментарий которого приводит портал Inside the Games.

"У нас есть дата, мы ждем слушаний. Все хорошо знают нашу позицию по этой ситуации и как WADA отреагировало на это дело", - сказал Банька.

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) 22 июня сообщила о том, что коллегия, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU), WADA и Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она также является чемпионкой Европы 2022 года.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА в январе 2023 года оправдал Валиеву, не найдя в ее действиях вины или халатности. Фигуристка лишилась только победы на чемпионате России 2021 года, где была взята допинг-проба, давшая положительный результат. WADA не согласилось с вердиктом и оспорило решение в CAS, организация настаивает на том, чтобы Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Сторонами дела также стали РУСАДА и ISU. 23 апреля стало известно, что CAS объединил апелляции всех сторон.