Сорокина не признали лучшим вратарем по итогам регулярного чемпионата НХЛ

Обладателем награды "Везина трофи" стал голкипер "Бостона" Линус Улльмарк

ТАСС, 27 июня. Шведский голкипер "Бостона" Линус Улльмарк стал победителем премии "Везина трофи" лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23. Церемония награждения проходит в ночь на вторник в Нэшвилле.

В голосовании генеральных менеджеров Улльмарк в общей сложности набрал 127 очков. На награду также претендовали российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин и американский голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк, получившие 70 и 32 очка соответственно. По итогам голосования очки также набрали россияне Андрей Василевский из "Тампы" (5), Александр Георгиев из "Колорадо" (3) и Игорь Шестеркин из "Нью-Йорк Рейнджерс" (2). Они заняли в рейтинге с шестой по восьмую позиции.

В регулярном чемпионате сезона-2022/23 Сорокин принял участие в 62 матчах, в которых его команда одержала 31 победу. Российский вратарь стал лидером сезона по количеству "сухих" матчей - 6. Сорокин отразил 92,4% бросков по своим воротам, пропуская в среднем за игру 2,34 шайбы.

Улльмарк провел 49 матчей, в которых "Бостон" одержал 40 побед. Швед отразил 93,8% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 1,89 гола за игру, что является лучшим показателем в лиге. Хеллебайк провел 64 матча, "Виннипег" при нем одержал 37 побед, американец отразил 92% бросков и в среднем за игру пропускал 2,49 шайбы. Голкипер выиграл "Везина трофи" в 2020 году.

До сезона-1981/82 приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 встреч и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч. Сейчас пропущенные шайбы не являются условием для победы, лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. Рекордсменом по количеству наград является канадец Жак Плант (7), выступавший с 1947 по 1965 год и с 1968 по 1975 год. Приз назван в честь бывшего вратаря "Монреаля" Жоржа Везины, который был признан лучшим в первом сезоне НХЛ (1917/18). В 1918 году он первым в истории не пропустил ни одной шайбы за матч, всего Везина провел 328 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной ассоциации и НХЛ, 15 раз сыграв "на ноль".

Из российских вратарей дважды обладателем "Везина трофи" становился Сергей Бобровский (2013, 2017), по разу - Василевский (2019) и Шестеркин (2022). Россияне в седьмой раз подряд вошли в число номинантов на данную награду. В 2018, 2020 и 2021 годах на приз претендовал Василевский.

Победители в других номинациях

Канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид стал победителем премий "Харт трофи", вручаемой самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата, и "Тед Линдсей эворд", как самому выдающемуся игроку сезона по версии членов профсоюза хоккеистов лиги. Сорокин опередил Улльмарка в голосовании за "Харт трофи" - россиян занял 9-е место, набрав 127 очков, швед расположился на 10-й позиции (61 очко). Канадец Джим Монтгомери, возглавляющий "Бостон", получил приз "Джек Адамс эворд" как лучший тренер прошедшего регулярного чемпионата.

Шведский защитник "Сан Хосе" Эрик Карлссон получил приз "Джеймс Норрис трофи", который вручается лучшему защитнику по итогам регулярного сезона. Обладателем "Колдер трофи" - награды лучшему новичку лиги - стал американский форвард "Сиэтла" Мэттью Бенирс. Награду "Селки трофи" лучшему нападающему оборонительного плана в рекордный шестой раз завоевал канадский нападающий "Бостона" Патрис Бержерон. Канадский форвард "Тампы" Стивен Стэмкос был признан лучшим игроком, который проявил лидерские качества, и стал обладателем "Марк Мессье трофи".

Словенский форвард "Лос-Анджелеса" Анже Копитар получил награду "Леди Бинг трофи", вручаемую за джентльменскую игру. Шведский нападающий "Калгари" Микаэль Баклунд стал обладателем приза "Кинг Клэнси трофи", присуждаемого игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. Канадскому защитнику "Питтсбурга" Крису Летангу вручили "Билл Мастертон трофи" - награду игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. По ходу сезона канадец перенес инсульт.

В первую сборную всех звезд вошли Улльмарк, Карлссон, защитник Адам Фокс ("Нью-Йорк Рейнджерс"), нападающие Давид Пастрняк ("Бостон"), Джейсон Робертсон ("Даллас") и Макдэвид. Вторую сборную составили Сорокин, защитники Кейл Макар ("Колорадо") и Хампус Линдхольм ("Бостон"), форварды Артемий Панарин ("Рейнджерс"), Леон Драйзайтль ("Эдмонтон") и Мэттью Ткачук ("Флорида"). В команду новичков попали вратарь Стюарт Скиннер ("Эдмонтон"), защитники Оуэн Пауэр ("Баффало") и Джейк Сэндерсон ("Оттава"), нападающие Уайатт Джонстон ("Даллас"), Матиас Маккелли ("Аризона") и Бенирс.