Макдэвида в третий раз признали самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ

В регулярном чемпионате Макдэвид набрал 153 очка, в 82 играх канадец забросил 64 шайбы и отдал 89 голевых передач

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид стал победителем премии "Харт трофи", вручаемой самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Церемония награждения прошла в ночь на вторник в Нэшвилле.

Канадец выиграл "Харт трофи" в третий раз, ранее он получал награду в 2017 и 2021 году. На премию по итогам сезона-2022/23 также претендовали чешский нападающий "Бостона" Давид Пастрняк и американский форвард "Флориды" Мэттью Ткачук. Также Макдэвид в четвертый раз выиграл "Тед Линдсей эворд" - приз лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ. По этому показателю он стал третьим хоккеистом в истории лиги. Четыре награды также завоевывал Марио Лемье, пять призов на счету Уэйна Гретцки.

Макдэвид стал вторым игроком в истории, кто получил по итогам сезона "Харт трофи", "Тед Линдсей эворд", Морис Ришар трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата, и "Арт Росс трофи", который вручается лучшему бомбардиру регулярного сезона. Ранее подобное удавалось российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину в 2008 году.

В регулярном чемпионате Макдэвид набрал 153 очка, в 82 играх канадец забросил 64 шайбы и отдал 89 голевых передач. Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 150 и более очков в одном сезоне. Также он побил рекорд по числу набранных очков в регулярном чемпионате в XXI веке, ранее достижение принадлежало российскому нападающему "Тампы" Никите Кучерову, который в сезоне-2018/19 набрал 128 очков (41+87).

По итогам регулярного чемпионата "Эдмонтон" занял второе место в Тихоокеанском дивизионе и в плей-офф дошел до второго раунда, где уступил в серии до четырех побед будущему обладателю Кубка Стэнли "Вегасу" (2-4). В 12 играх плей-офф Макдэвид забросил 8 шайб и отдал 12 голевых передач.

"Харт трофи" вручается с 1924 года, чаще всех награду получал канадец Уэйн Гретцки (9). Россияне 6 раз становились обладателями "Харт трофи", награду получали Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), Евгений Малкин (2012), Никита Кучеров (2019). В прошлом году одним из номинантов на приз был российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин.