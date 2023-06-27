Сын Гаврилова рассказал об улучшении состояния бывшего футболиста "Спартака"

30 мая чемпион СССР был госпитализирован после инсульта

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Состояние чемпиона СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрия Гаврилова улучшается, речь должна восстановиться. Об этом ТАСС во вторник сообщил его сын Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня Василий Гаврилов сообщил, что его отцу провели операцию на сонной артерии, а 23 июня - о том, что его перевели в реабилитационный центр.

"Все нормально, сейчас приступили к различным занятиям, велосипед, мелкая моторика, работа с логопедом, - сказал Василий Гаврилов. - Второй день Юрий Васильевич занимается. Все нравится, он идет на поправку, есть улучшения. Опять же нужно время, остается только работать над собой".

"Восстановится ли речь полностью? Должно все восстановиться, но опять же нужны время и работа", - добавил Василий Гаврилов".

Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", российских "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".