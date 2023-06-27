Белорус Строков стал победителем третьего этапа велогонки "Пять колец Москвы"

Второе место занял россиянин Никита Берсенев, третье - его соотечественник Артемий Хомяков

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Василий Строков, представляющий белорусскую команду Minsk Cycling Club, выиграл третий этап международной велогонки "Пять колец Москвы". Соревнования прошли во вторник в подмосковном поселке Жохово.

Победитель преодолел дистанцию 156,8 км за 3 часа 29 минут 13 секунд. Второе место с аналогичным результатом занял Никита Берсенев, выступающий за команду "Локосфинкс-2". Тройку лучших замкнул показавший такое же время Артемий Хомяков из команды "Москва-1".

По итогам этапа лидером общего зачета остается Петр Рикунов, представляющий команду Тюменской области.

Первый этап, который должен был пройти 25 июня, был отменен из-за режима контртеррористической операции (КТО) на территории Москвы. 24 июня прошел пролог велогонки, победителем которого стал Лев Гонов из команды "Локосфинкс-1". Второй этап, прошедший 26 июня, выиграл Рикунов. Заключительный, четвертый этап пройдет 28 июня в Крылатском, дистанция составит 149,6 км.

Помимо россиян, в гонке принимают участие команды из Белоруссии и Узбекистана.

Международная многодневка "Пять колец Москвы" является старейшей гонкой в истории отечественного велоспорта. Считается, что первую подобную велогонку по Садовому кольцу провели в столице в 1920 году.