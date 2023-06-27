В Свердловской области открылся первый из шести возводимых центров бокса

Планируется, что количество занимающихся в центре бокса в день составит 500 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе центра прогресса бокса "Витязь" в Каменске-Уральском. Спортивный объект стал первым из комплексов в регионе, которые планируется создать еще в пяти муниципалитетах, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области во вторник.

"Центр прогресса бокса оснащен для тренировок и соревнований по боксу, греко-римской и вольной борьбе, самбо, дзюдо, тхэквондо. Здесь оборудован зал-арена с трибунами для зрителей, а также созданы залы индивидуальных тренировок по боксу с рингами и оборудованием для отработки ударной техники. Помимо Каменска-Уральского, центры бокса появятся в Талице, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Серове и Красноуфимске", - говорится в сообщении.

В торжественном открытии центра также принял участие президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

В новом учреждении также размещены административная зона с вестибюлем, гардеробом, кафе, магазинами спорттоваров и питания, раздевалками и душевыми, инвентарными помещениями, есть конференц-зал. Кроме того, в центре будет работать спа-зона для мужчин и женщин. Планируется, что количество занимающихся в центре бокса в день составит 500 человек.