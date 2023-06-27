Сборная Сенегала по пляжному футболу примет участие в турнире в России

Соревнования пройдут в июле

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Команда Сенегала по пляжному футболу примет участие в международном турнире, который пройдет в России с 19 по 23 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Сенегальской федерации футбола.

11 июня генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил журналистам, что в сентябре сборная России проведет товарищеский матч с командой Катара на выезде. Российские футболисты сыграют осенью две встречи, ведется поиск второго соперника.

"Я не могу подтвердить какие-либо переговоры между Сенегальской федерацией футбола и Российским футбольным союзом о товарищеском матче по футболу. Однако предполагается, что сборная Сенегала по пляжному футболу примет участие в турнире, который пройдет в России с 19 по 23 июля", - сообщили в пресс-службе.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. 30 мая пресс-служба РФС сообщила, что ближайший сбор национальной команды состоится осенью. Предыдущие матчи российская сборная провела в марте против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).