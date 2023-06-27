Евгений Кузнецов победил в прыжках в воду с трамплина на чемпионате России

У женщин в прыжках с 10-метровой вышки лучшей стала Юлия Тимошинина

ТАСС, 27 июня. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Евгений Кузнецов занял во вторник первое место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате России. Турнир проходит в Екатеринбурге.

Кузнецов показал результат 464,25 балла. Второе место занял Никита Шлейхер (462,20). Третьим стал Егор Лапин (447,30). В прыжках с 10-метровой вышки у женщин лучшей стала Юлия Тимошинина (328,05), серебро завоевала Елизавета Кансо (312,90), бронзу - Ульяна Манаенкова (301,90).

Кузнецову 33 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне 2012 года (синхронные прыжки с трехметрового трамплина). Также он выиграл золотую, четыре серебряные и бронзовую награду на чемпионатах мира по водным видам спорта, на счету спортсмена шесть золотых медалей чемпионатов Европы. Тимошининой 25 лет, она является серебряным призером чемпионата мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Чемпионат России по прыжкам в воду завершится 29 июня.