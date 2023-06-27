Сын Гаврилова сообщил, что бывший игрок "Спартака" полностью восстановится в середине июля

Несколько дней назад перенесшего инсульт Юрия Гаврилова перевели в реабилитационный центр

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Чемпион СССР 1979 года по футболу в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов будет выписан из реабилитационного центра предварительно в середине июля. Об этом ТАСС во вторник сообщил его сын Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня Василий Гаврилов сообщил, что его отцу провели операцию на сонной артерии, а 23 июня - о том, что его перевели в реабилитационный центр.

"Юрий Васильевич точно будет 21 день в реабилитационном центре начиная с четверга. Три дня у нас выпало, но с понедельника ударно все мероприятия и программа, которые запланированы врачами, выполняются. Предварительно его выпишут из реабилитационного центра в 15-х числах июля. Там уже будут смотреть".

Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", российских "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".