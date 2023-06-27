СМИ: Алексей Миранчук может перейти в футбольный клуб "Верона"

Российский полузащитник минувший сезон провел в аренде в "Торино", права на него принадлежат "Аталанте"

ТАСС, 27 июня. Российский полузащитник Алексей Миранчук, выступавший в минувшем сезоне за итальянский футбольный клуб "Торино" на правах аренды, может перейти в "Верону". Об этом во вторник сообщил итальянский портал Tutto Mercato Web.

По информации источника, "Верона" рассматривает вариант аренды Миранчука с правом выкупа. Имя Миранчука появилось в процессе переговоров о переходе в "Аталанту", которой принадлежат права на российского футболиста, шведского защитника Исака Хина.

Миранчуку 27 лет, в сезоне-2022/23 он в составе "Торино" провел 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. По итогам сезона "Торино" занял 10-е место в чемпионате Италии с 53 очками. "Верона" стала 17-й с 31 очком, столько же набрала занявшее 18-е место "Специя". В переходном матче "Верона" одержала победу со счетом 3:1 и сохранила место в высшем дивизионе первенства страны.