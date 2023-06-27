Первый номер драфта НХЛ 2012 года Якупов сообщил, что определится с командой через два дня

1 июня нападающий покинул омский "Авангард"

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Будущее первого номера драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года форварда Наиля Якупова прояснится через пару дней. Об этом хоккеист сообщил журналистам во вторник.

Якупов 1 июня покинул омский "Авангард" после истечения срока двухлетнего контракта.

"Два дня, и все будет ясно, - ответил он на вопрос о продолжении карьеры. - Не сказать, что много предложений, но была надежда на "Авангард", так как ничего не предвещало, что я не останусь, я и рад был бы там остаться. Даже не думал, что может что-то случиться, причем мы разговаривали довольно долго, и месяц они просто тянули-тянули, но я все равно был уверен, что останусь, просто вопрос времени, так как надо было подписывать [Сергея] Толчинского, [Арсения] Грицюка, [Владимира] Ткачева. Двое ребят ушли, я думал, ну по-любому уже меня продлят, и тут такое. Осадок, конечно, остался, но это спорт. Параллельно вели беседы с другими командами, и они об этом знали, но приоритет был в Омске".

В прошлом сезоне Якупов пропустил из-за травмы пять месяцев.

"Возможно, она повлияла на решение клуба, но с одной стороны, если бы я где-то ночью шел, споткнулся, или на льду играл футбол, либо пьяный упал с лестницы и что-то сломал. А эта травма, так сказать, на производстве случилась, плюс повторная операция. То есть не я себе первую операцию делал, не я был виновником, что мне все пришлось пропустить. Конечно, я не снимаю ответственности, что я был на этой линии, что мне прилетела шайба, я очень был зол, что сломал палец, но опять-таки это случилось в игре. Да, можно говорить, долгая травма была, но это не личная расхлябанность", - рассказал хоккеист.