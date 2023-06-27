Форвард "Каролины" Андрей Свечников рассказал, что выйдет на лед после травмы уже в июле

Нападающий получил травму в начале марта, из-за нее он пропустил оставшуюся часть сезона

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Восстановление нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрея Свечникова после полученной травмы идет хорошо, в июле он уже будет готов выйти на лед. Об этом он рассказал журналистам во вторник.

Форвард получил травму крестообразных связок в начале марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы", пропустив оставшуюся часть сезона.

"Восстановление идет хорошо, все по плану, я уже 3,5 месяца хожу в зал, работаю. Как раз таки в июле, 6-го числа должен выйти на лед. Никаких осложнений. Пока нахожусь в Казани, через неделю уже в Америку: надо там восстанавливаться, работать со своими врачами", - сказал Свечников.

"Каролина" в Кубке Стэнли смогла дойти до финала Восточной конференции, где уступила "Флориде". "Хороший сезон, на самом деле, команда хорошо сыграла. В финале конференции вылетели, ничего страшного, бывает. А так, будем надеяться, что следующий будет еще лучше", - отметил форвард.

"Естественно, он (вратарь "Флориды" Сергей Бобровский - прим. ТАСС) хорошо сыграл: там были моменты, когда мы могли забивать, но не забивали. Он хорошо сыграл, но я бы не сказал, что это причина, из-за которой мы проиграли, есть другие причины. Они были сильнее нас, и нам еще чего-то не хватает. Будем искать причину в этом сезоне, и сейчас летом, надеюсь, найдем", - добавил Свечников.

В прошедшем сезоне форвард не мог забить 19 матчей подряд, прервав безголевую серию в середине февраля. "Забивать голы, больше ничего не нужно делать. На самом деле, где-то тяжелый был момент, когда не забиваешь 19 матчей подряд. Но в то же время ты как-то учишься на этом, чтобы в будущем у тебя такого не было, потому что это все идет от головы", - подчеркнул он.