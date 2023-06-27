Полузащитник "Монако" Головин рассказал о впечатлениях от матча в родном Калтане

Головин во время посещения в отпуске Калтана в Кемеровской области сыграл в товарищеском матче против соперников из Новокузнецка

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный матч в родном Калтане позволил получить как можно больше позитива и хорошего настроения. Об этом ТАСС во вторник рассказал полузащитник "Монако" Александр Головин.

Во вторник 27-летний Головин во время посещения в отпуске Калтана (Кемеровская область) сыграл в товарищеском матче против соперников из Новокузнецка.

"Калтан - это город, где я родился и вырос, тут испытываю особые чувства и эмоции. Здесь мой дом, мои родные и близкие, - сказал Головин. - Поэтому, конечно, при первой возможности стараюсь приехать сюда, всегда провожу здесь по крайней мере часть отпуска и набираюсь сил перед новым сезоном. Это просто товарищеская игра, рад, что всем понравилось. Для меня это тоже возможность получить позитив и хорошее настроение".

Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года Головин сыграл 45 матчей за "Монако" во всех турнирах сезона-2022/23, в которых забил 8 мячей.