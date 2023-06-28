Три российских хоккеиста могут быть выбраны в первом раунде предстоящего драфта НХЛ

Фаворитом нынешнего драфта является канадец Коннор Бедард

ТАСС, 28 июня. Очередной, 61-й по счету драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на котором ее клубы выбирают молодых игроков, состоится в американском Нашвилле в течение двух дней. Согласно предварительным раскладам, в первом раунде могут быть выбраны по меньшей мере три российских хоккеиста.

Стартовый раунд драфта, к которому традиционно приковано огромное внимание, состоится в ночь на четверг по московскому времени, остальные шесть раундов пройдут на следующий день. По итогам состоявшейся в мае драфт-лотереи право выбирать первым получил "Чикаго", вторым будет выбирать "Анахайм", третьим - "Коламбус".

Лотерея проводилась среди 16 клубов, не попавших в сезоне-2022/23 в плей-офф. "Чикаго" занял предпоследнее место в Западной конференции, в то время как "Анахайм" показал в ней худший результат, а "Коламбус" стал аутсайдером на Востоке. "Чикаго" во второй раз в истории получил возможность выбирать первым, впервые это случилось в 2007 году, когда клуб взял Патрика Кейна, который в составе команды трижды выиграл Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015), а также становился самым ценным игроком и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в 2016 году и самым ценным игроком плей-офф в 2013 году.

В драфте примут участие хоккеисты, которые родились между 1 января 2003 года и 15 сентября 2005 года. Кроме того, в нем могут участвовать незадрафтованные игроки не из Северной Америки, родившиеся в 2002 году, а также те, кто драфтовался два года назад, но не подписал контракт ни с одним клубом НХЛ и кто родился после 30 июня 2003 года.

Бесспорный фаворит

Мало кто сомневается, что "Чикаго" выберет под первым номером канадца Коннора Бедарда. 17-летний форвард последние три года выступал за канадский клуб Западной хоккейной лиги (WHL) "Реджайна" и в последнем сезоне в 57 матчах регулярного чемпионата набрал 143 (71 гол + 72 результативные передачи) очка, став абсолютно лучшим по количеству голов, передач и очков. В 7 матчах плей-офф Бедард забросил 10 шайб и отдал 10 голевых передач и был признан лучшим игроком как WHL, так и Канадской хоккейной лиги, объединяющей три крупнейшие молодежные лиги страны.

Бедард выиграл все значимые международные трофеи на юниорском и молодежном уровне. В 2021 году он стал чемпионом мира среди игроков не старше 18 лет (в финале сборная Канады обыграла команду России со счетом 5:3) и вошел в символическую сборную турнира. В 2022 и 2023 годах он выиграл золотые медали молодежных чемпионатов мира, став на последнем первенстве лучшим бомбардиром, снайпером, лучшим нападающим и самым ценным игроком. Форвард занимает первое место в преддрафтовом рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди полевых игроков из Северной Америки, а также в остальных рейтингах, составленных авторитетными североамериканскими СМИ. Кроме того, он был признан Международной федерацией хоккея (IIHF) лучшим игроком года.

Уже после того, как в сезоне-2019/20 Бедард набрал в 36 матчах школьной лиги (среди игроков до 18 лет) 84 (43+41) очка, все стали говорить о нем как об игроке уровня Эрика Линдроса, Сидни Кросби и Коннора Макдэвида. Несмотря на небольшие габариты, Бедард способен устоять на ногах в жесткой игре, одним из его преимуществ является хороший кистевой бросок. Умение бросать он не утратил и после перелома руки благодаря упорному труду во время реабилитации. Практически никто не сомневается в том, что Бедард заиграет в НХЛ в дебютном сезоне.

"Он один из уникальных игроков за последние годы, которые будут драфтоваться в первом раунде, он доказал это своей статистикой, - сказал ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года Сергей Самсонов. - Я вживую видел его на последнем молодежном чемпионате мира, где он однозначно выделялся. При всем том, что он там был одним самых из молодых игроков своей команды, он в ней играл огромную роль и помог ей выиграть золото. Видно, что он постоянно заряжен на бросок, который у него есть, и немного своей манерой атаковать ворота напоминает Стивена Стэмкоса. Он также может найти партнеров, вытащить соперника на себя и отдать классный пас. У него огромный талант и однозначно все есть для того, чтобы стать огромной звездой в НХЛ".

Согласно преддрафтовым рейтингам, вторым должен быть выбран соотечественник Бедарда Адам Фантилли. В отличие от Бедарда, этот 18-летний нападающий не выступал ни в одной из канадских молодежных лиг, а играл за команду университета Мичигана в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В последнем сезоне он стал самым результативным игроком NCAA, а также чемпионом мира как среди молодежных, так и среди взрослых команд. Ожидается, что третьим должен быть выбран швед Лео Карлссон - 18-летний форвард сейчас является лучшим в своей возрастной категории в чемпионате своей страны и в рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди полевых игроков не из Северной Америки.

"Игру Фантилли я часто видел вживую, так как живу недалеко от университета Мичигана. Согласен со многими экспертами в суждении о том, что, если бы Бедард выходил на драфт в следующем году, все бы говорили о Фантилли. Он такой же мастеровитый, все делает на огромной скорости, во многом он находит пути за счет своей работоспособности. Стоит учесть, что он играет в колледже против ребят, которые в какой-то степени уже мужики, соперников старше себя", - подчеркнул Самсонов.

В ожидании выбора Мичкова

Из россиян самое пристальное внимание на драфте будет приковано к Матвею Мичкову. Еще 1,5 года назад по своей игре и перспективам он составлял серьезную конкуренцию Бедарду за право быть выбранным на драфте под первым номером. В очном противостоянии они встречались лишь раз - в финале юниорского чемпионата мира 2021 года и обменялись тогда голами. В дальнейшем после решения IIHF о недопуске российских команд до международных соревнований позиции Мичкова в рейтингах перед драфтом стали падать, ему теперь отводят четвертое-пятое места. В рейтинге скаутского бюро НХЛ среди полевых игроков не из Северной Америки он занял второе место.

Как и Бедард, Мичков не обладает мощными физическими данными, однако у него есть такое же голевое чутье и хороший бросок. Уроженец Перми, победитель юношеских Олимпийских игр 2020 года, самый молодой хоккеист, сыгравший за сборную России, и самый молодой автор гола в истории отечественной национальной команды, Мичков дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) осенью 2021 года, но впервые получил постоянную игровую практику только в прошедшем сезоне, когда был отправлен в аренду из петербургского СКА в "Сочи". Южане не смогли выйти в плей-офф, однако к форварду претензий тут не должно быть никаких: в 27 матчах в составе "Сочи" он набрал 20 (9+11) очков, показав себя универсальным игроком в атаке. Текущий год принес юному игроку не только участие в драфте, но и самую большую пока трагедию в его жизни - весной погиб его отец, который играл большую роль в становлении Мичкова и как хоккеиста, и как человека.

Учитывая преддрафтовые рейтинги, Мичков в первом раунде может быть выбран "Сан-Хосе" или "Монреалем", которые получили право выбрать под четвертым и пятым номерами соответственно. Возможно, будет символичным, если Мичкова выберет "Коламбус", в составе которого уже есть четыре россиянина - вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, нападающие Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Кроме того, говорят и об интересе к нему со стороны "Вашингтона", который будет выбирать восьмым. Уверенно же можно пока сказать, что Мичков после драфта в Америку не отправится, поскольку его контракт со СКА действует до 2026 года.

"Понятно, что он может забить, создать моменты из ничего, и такие ребята всегда выделяются. Согласен, что, если бы Матвей играл на международных турнирах, он заявил о себе погромче, но я бы не сказал, что его имя не на виду сейчас. Возможно, это небольшая загадка нынешнего драфта, что собой представляет Матвей", - подчеркнул Сергей Самсонов.

Российские хоккеисты с 2012 года не выбираются на драфте НХЛ под первым номером. Тогда нападающий Наиль Якупов был выбран "Эдмонтоном". Также среди россиян первыми выбирались Илья Ковальчук ("Атланта", 2001 год) и Александр Овечкин ("Вашингтон", 2004). В один год с Овечкиным "Питтсбургом" под вторым номером был выбран Евгений Малкин.

Шансы остальных россиян в первом раунде

Помимо Мичкова, в первом раунде из российских хоккеистов с большой долей вероятности могут быть выбраны защитник Михаил Гуляев и два воспитанника ярославского хоккея - нападающий Даниил Бут и защитник Дмитрий Симашев. 18-летние Гуляев и Бут, в составе сборной России (игроки не старше 18 лет) победившие на престижном Кубке Глинки/ Гретцки в 2021 году, также имеют контракты со своими клубами, "Авангардом" и "Локомотивом", соглашения истекут через два года. Как ожидается, эти хоккеисты будут выбраны во второй половине раунда. Им только предстоит пробиваться в основу своих команд в КХЛ, больше практики они пока имеют в Молодежной хоккейной лиге.

"Михаил - очень одаренный парень с хорошим катанием и броском. Несомненно, бросается в глаза несильная одаренность физическая, что может сказаться в игре под своими воротами, где более габаритные игроки могут продавливать. Но в остальных аспектах игры это не будет играть весомой роли, потому что современный хоккей становится быстрее, правила убирают все зацепы и задержки, что дает преимущество более мобильным игрокам. Надеюсь, он со временем обрастет мясом", - рассказал ТАСС бывший защитник "Авангарда", чемпион мира 2014 года Антон Белов, игравший с Гуляевым в одной паре.

"Виден перекос в сторону атаки, что, в принципе, является трендом современного хоккея. Этот аспект будет нивелироваться более надежным партнером, тяготеющим к обороне", - добавил он.

Никто из россиян, по крайней мере, из тех, которые должны быть выбраны в первом раунде, не проходил так называемый "комбайн" - традиционную серию физических тестов для участников драфта. "Тут надо совмещать желание с возможностями, - подчеркнул в беседе с ТАСС отец Бута, двукратный чемпион России Антон Бут. - Мы только недавно получили визу, когда "комбайн" уже начался, и здесь много нюансов, которые повлияли на то, что он туда не поехал. Я бы заметил, что какого-то особого влияния на драфт это не окажет, и не только на него, но и на всех тех ребят, которые там не были".

Сам Даниил Бут является довольно габаритным хоккеистом. "Я бы сказал, ему надо попадать в основной состав "Локомотива". Надо добавить в быстроте принятия решений, обращения с шайбой, скорости, мощи", - отметил Бут-старший.

Сверстник Бута и Гуляева Симашев, упоминающийся в ряде преддрафтовых рейтингов, имеет действующий контракт с "Локомотивом", но большую часть матчей также провел в Молодежной хоккейной лиге.