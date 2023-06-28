Чемпион мира 2014 года хоккеист Дадонов подписал новый контракт с "Далласом"

Соглашение рассчитано на два года

ТАСС, 28 июня. Российский нападающий Евгений Дадонов подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас". Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на два года и истекает в конце сезона-2024/25.

Дадонову 34 года, он перешел в "Даллас" по ходу сезона-2022/23 из "Монреаля". В составе команды из Техаса россиянин провел 23 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 15 (3 шайбы + 12 голевых передач) очков. В плей-офф Дадонов в 16 играх набрал 10 (4+6) очков. Вместе с "Далласом" в завершившемся сезоне Дадонов дошел до финала Западной конференции, где уступил будущему обладателю Кубка Стэнли "Вегасу" со счетом 2-4 в серии.

Ранее в НХЛ Дадонов играл за "Флориду", "Оттаву", "Вегас" и "Монреаль". Нападающий является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА (2015, 2017). В составе сборной России Дадонов стал чемпионом мира в 2014 году, один раз выигрывал серебро (2015), трижды - бронзу турнира (2016, 2017, 2019).