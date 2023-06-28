Отец хоккеиста Бута рассказал о рекомендациях сыну по общению с клубами НХЛ перед драфтом

Драфт НХЛ пройдет в американском Нэшвилле, первый раунд состоится в ночь на 29 июня

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный чемпион России по хоккею Антон Бут посоветовал своему сыну Даниилу Буту быть самим собой во время собеседований с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед драфтом. Об этом Антон Бут рассказал в среду ТАСС.

Драфт НХЛ пройдет в американском Нэшвилле, первый раунд состоится в ночь на 29 июня. 18-летний Даниил Бут занял девятое место в преддрафтовом рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков из Европы.

"Есть команды в НХЛ, которые ему и мне симпатичны, но драфт - дело непредсказуемое, я сам там был в свое время. Здесь загадывать и на что-то рассчитывать, надеяться, чего-то ждать нет никакого смысла, - сказал Бут. - На собеседованиях с клубами нужно быть собой, наверняка бывают вопросы с подвохом, каверзные, личные, на них надо отвечать так, как считаешь нужным, а не так, как ему кто-то посоветует для того, чтобы его взяли. Потому что это неправильно, нечестно, он, в конце концов, спортсмен, эта рекомендация единственная, пожалуй, которую я ему дал: чтобы он был самим собой на собеседовании".

По словам Бута-старшего, не стоит обращать пристального внимания на преддрафтовые рейтинги. "Я внимания абсолютно им никакого не придаю, поскольку, как я уже сказал, драфт - это непредсказуемое дело. Это не более чем интересное мнение людей, как они это видят", - отметил отец Даниила Бута.

Даниил Бут является победителем Кубка Глинки/Гретцки 2022 года в составе сборной России. В прошедшем сезоне он провел 16 матчей за "Локомотив", в которых забросил 2 шайбы. Также Бут сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате Олимбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), в которых по системе "гол+пас" нарал 26 очков (15+11), и 6 игр в лиге за "Локо-76". В плей-офф МХЛ он стал лучшим бомбардиром команды, в семи матчах набрав 9 очков (4+5).