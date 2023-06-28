В Бразилии отметили опыт России в организации системы управления сферой спорта

Министр спорта Бразилии Ана Мозер заявила, что сейчас в стране 70% жителей не вовлечены в физическую активность

ТАСС, 28 июня. Бразилия рассмотрит варианты использования опыта России в процессе реформирования и развития профессионального и массового спорта в стране. Об этом на встрече с министром спорта РФ Олегом Матыциным в Баку заявила министр спорта Бразилии Ана Мозер.

В Баку проходит Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт.

"Нам очень интересен опыт России в организации системы управления сферой спорта, - приводит комментарий Мозер пресс-служба Минспорта РФ. - Перед нами стоит серьезный вызов - систематизировать нашу работу по развитию профессионального, массового спорта. Сейчас в Бразилии 70% жителей не вовлечены в физическую активность, для нас важно сделать спорт частью социальной жизни людей".

"Мы реализуем Стратегию развития спорта до 2030 года, в рамках которой мы исполняем поручение президента России Владимира Путина - обеспечить вовлечение не менее 70% граждан России в регулярные занятия спортом и физической культурой, - сказал Матыцин. - Объективно оценить количество занимающихся позволит Государственная информационная система физической культуры и спорта (ГИС ФКиС). Мы уделяем значительное внимание строительству и реконструкции спортивных объектов, созданию новых спортивных площадок, чтобы сделать спорт более доступным для российских граждан".

Матыцин также провел рабочую встречу с министром туризма и спорта Таиланда Пипатом Ратчакитпраканом. В ходе беседы Матыцин отметил важность участия спортсменов из Таиланда в соревнованиях "Дети Азии", а также в предстоящем Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге. "Мы считаем, что нужно оставить политику за закрытыми дверьми и развивать спорт, поддерживая его истинные ценности", - отметил Ратчакитпракан.

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения, следующие Игры пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 193 комплекта медалей.