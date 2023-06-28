Сборные Украины и Белоруссии по футболу разведут при жеребьевке в случае выхода на Евро

Турнир состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года

ТАСС, 28 июня. Сборные Украины и Белоруссии по футболу будут разведены при жеребьевке в случае выхода в финальную часть чемпионата Европы 2024 года. Это следует из регламента жеребьевки, которую в среду опубликовала пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи пройдут в Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

В среду прошло заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором был утвержден регламент жеребьевки финальной части чемпионата Европы 2024 года. В нем отмечается, что на групповом этапе также будут разведены Босния и Герцеговина и Косово, Азербайджан и Армения, Испания и Гибралтар. Ограничение распространяется только на групповой этап финальной части чемпионата Европы. Жеребьевка пройдет 2 декабря 2023 года.

Сборная Украины занимает второе место в группе С отборочного турнира на чемпионат Европы, в которой также выступают команды Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. Команда Белоруссии располагается на четвертой позиции группы I, в которой также выступают сборные Швейцарии, Румынии, Израиля, Косова и Андорры. Согласно решению УЕФА сборная Белоруссии проводит домашние матчи отборочного турнира на нейтральной территории и без зрителей.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований. Сборная России пропустила жеребьевку отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года.