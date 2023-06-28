Перед "Черноморцем" поставили задачу выйти в РПЛ в течение трех лет

На ближайший сезон задача футбольного клуба - войти в топ-10 Первой лиги

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Задача новороссийского футбольного клуба "Черноморец" - выйти в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) в течение трех лет. Об этом заявил Сергей Шишкарев, председатель совета директоров группы компаний "Дело", которая является учредителем клуба.

"Не позже чем на третий год мы будем ставить задачу попасть в РПЛ, шаги клуба должны быть просчитаны, - сказал Шишкарев, комментарий которого ТАСС в среду предоставила пресс-служба "Черноморца". - Главным инфраструктурным фактором является строительство нового стадиона, к концу года появится ясность, если мы поймем, что стадион "Труд" можно глобально реконструировать, сделав современную арену, этот вариант является приоритетным. Или как вариант - строительство на этом месте новой арены. В любом случае мы неизбежно увидим строительство нового спортивного объекта в Новороссийске".

"Амбиции, возможности клуба ставят перед командой задачу расти в классе и не почивать на достигнутом. Ставлю задачу на предстоящий сезон - попасть в первую десятку, но при этом считаю, что надо стремиться попасть в пятерку", - добавил он.

В сезоне-2022/23 "Черноморец вышел в Мелбет - Первую лигу, став первым в группе 1 Второй лиги. Черноморец" выступит во втором по силе дивизионе чемпионата России впервые с сезона-2011/12. В 1995-2001 и в 2003 годах новороссийский клуб играл в высшем дивизионе. В 2000-х годах Шишкарев являлся председателем попечительского совета "Черноморца".