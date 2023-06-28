Смертин принимает участие в форуме УЕФА во Франкфурте-на-Майне

Темой форума является устойчивое развитие в европейском футболе

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин принимает участие в форуме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во Франкфурте-на-Майне. Об этом в среду сообщает пресс-служба РФС.

Форум проходит в штаб-квартире Германского футбольного союза, в нем принимают участие более 200 экспертов. Темой форума является устойчивое развитие в европейском футболе.

"Вопросы устойчивого развития и социальной ответственности входят в число стратегических приоритетов Российского футбольного союза, - сказал Смертин. - Это видно по количеству программ и проектов, направленных на обеспечение равноправия, многообразия и большей инклюзивности в отечественном футболе".

На форуме в ходе панельных дискуссий, выступлений и мастер-классов будут представлены последние тенденции, практики и инновации в области социальной и экологической устойчивости. Запланированы выступления верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, комиссара ЕС по вопросам равенства Элены Далли, экс-игрока сборной Франции и тренера Патрика Виейра, а также представителей европейских национальных ассоциаций, лиг и клубов.