Белорусская биатлонистка Кручинкина будет представлять Россию

Спортсменка будет выступать за сборную Тюменской области

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина перейдет в состав сборной Тюменской области и будет представлять Россию. Об этом ТАСС в среду сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

"Елена обратилась ко мне еще в мае с просьбой рассмотреть вопрос о ее переходе, но на тот момент все пять вакансий женской команды были заполнены, - сказал Кугаевский. - Виктория Сливко, Ульяна Нигматулина, Ксения Шнейдер, Аня Грухвина и Любовь Калинина должны были представлять нашу команду в предстоящем сезоне, но, к моему большому сожалению, Люба Калинина решила в июне уйти от нас в сборную Татарстана. Я был очень расстроен, считаю Любу одной из самых талантливых и перспективных молодых спортсменок Тогда мы и вернулись к вопросу о переходе Елены Кручинкиной в сборную области".

"Я позвонил Адриану Цибульскому (председатель Белорусской федерации биатлона - прим. ТАСС), с которым знаком многие годы, он не стал препятствовать выбору Елены, за что ему огромная благодарность. В июле Елена приступит к подготовке к сезону в составе нашей команды. Девушка старательная, мы на нее очень рассчитываем", - сказал Кугаевский, добавив, что у Кручинкиной есть российское гражданство.

Кручинкиной 28 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года в гонке преследования на 10 км.