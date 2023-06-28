Лучший вратарь Лиги чемпионов сезона-2020/21 Менди покинул "Челси"

Игрок продолжит карьеру в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии

ТАСС, 28 июня. Сенегальский вратарь Эдуар Менди покинул английский футбольный клуб "Челси" и перешел в клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Об этом в среду сообщает пресс-служба "Аль-Ахли".

Контракт с 31-летним игроком рассчитан до конца сезона-2025/26.

Менди выступал за "Челси" с 2020 года, в 2021 году вместе с командой он стал победителем Лиги чемпионов и был признан лучшим вратарем турнира. Также с "Челси" он выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее сенегалец выступал за французские "Реймс" и "Ренн". В составе сборной Сенегала Менди стал победителем Кубка африканских наций, который прошел в 2022 году.