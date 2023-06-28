28 июня, 18:55
Мировой футбол

Агент Оздоева рассказал о ходе переговоров по трансферу футболиста в ПАОК

В настоящее время греческий клуб определяется с конкретным предложением

ТАСС, 28 июня. Представители греческого футбольного клуба ПАОК связались с российским полузащитником Магомедом Оздоевым, выступающим за турецкий "Фатих Карагюмрюк", стороны ведут переговоры о трансфере. Об этом в среду "Спорт-Экспрессу" рассказал агент Оздоева Анзор Гаргаев.

"ПАОК вышел на Магомеда сам, с ним разговаривали представители клуба, пояснили его личные условия. Сейчас вопрос стоит в деньгах, за которые Магомеда готовы отпустить, ПАОК определяется с конкретным предложением, идут переговоры. Если клубы договорятся между собой, тогда уже решение придется принимать Магомеду. Если будет близко к договоренности о трансфере, тогда уже Магомед будет думать предметно, уходить или нет", - сказал Гаргаев.

Оздоеву 30 лет, в сезоне-2022/23 он провел за "Фатих Карагюмрюк" 34 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до конца сезона-2023/24. 

Теги:
Мировой футбол
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