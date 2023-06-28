Христенко считает, что российский гольф в 2023 году открыл новый потенциал

Первый этап Кубка АГР прошел в Казани с 27 по 28 июня, победителем общего зачета стала Екатерина Малахова

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Результаты первого этапа Кубка Ассоциации гольфа России (АГР) показывают, что отечественный гольф в 2023 году открыл новый потенциал для развития. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент АГР Виктор Христенко.

Первый этап Кубка АГР прошел в Казани с 27 по 28 июня. Победителем общего зачета стала Екатерина Малахова, опередившая чемпиона России Давида Нагиева.

"Вторую неделю подряд и второе соревнование подряд наши спортсмены не дают болельщикам, да и нам всем, выдохнуть - рекорд за рекордом, борьба в женском зачете, в мужском, - сказал Христенко. - В Казани за первое место в общем зачете сошлись действующие чемпионы страны Екатерина Малахова, Давид Нагиев и первый в истории российского гольфа мастер спорта международного класса Нина Пегова - и снова минусовой счет. Обычно такие битвы мы наблюдаем один раз в году на чемпионате России в августе, когда спортсмены выходят на пик своей формы".

"Сейчас становится очевидно, что российский гольф в 2023 году открыл новый потенциал для интриги сезона, показал новую высоту по результатам, и дальше, надеюсь, будет только азартнее, и не на одном соревновании, а на всех - на грядущих этапах и финале Кубка АГР, на чемпионате, первенстве и кубке страны", - добавил он.

Второй этап Кубка АГР пройдет с 17 по 19 июля в Санкт-Петербурге.