Агент Хлусевича рассказал об интересе четырех итальянских клубов к футболисту

Защитник с января 2022 года выступает за "Спартак"

ТАСС, 28 июня. Четыре итальянских клуба заинтересованы в приобретении защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича. Об этом в среду "Спорт-Экспрессу" рассказал агент игрока Олег Мавренков.

"Я знаю точно, что есть четыре итальянских клуба, которые имеют интерес к Хлусевичу. Клубы я называть не буду", - сказал он.

Ранее 28 июня итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что в приобретении Хлусевича заинтересованы итальянские "Лацио", "Дженоа", "Верона" и португальский "Спортинг".

Хлусевичу 22 года, в сезоне-2022/23 он провел за "Спартак" 35 матчей, в которых отдал 4 голевые передачи. В "Спартак" Хлусевич перешел в январе 2022 года, в составе команды он стал обладателем Кубка России (2022). Хлусевич родился в Симферополе и является воспитанником крымского футбола. Ранее он выступал за крымский любительский клуб УОР и тульский "Арсенал".