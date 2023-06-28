Футболист Хаверц перешел из "Челси" в "Арсенал"

По информации СМИ, стоимость трансфера составила порядка €75 млн

ТАСС, 28 июня. Немецкий полузащитник Кай Хаверц подписал контракт с английским футбольным клубом "Арсенал". Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

По информации СМИ, контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2027/28, а стоимость перехода составила порядка €75 млн.

Хаверцу 24 года, с 2020 года он выступал за английский "Челси", в составе которого выиграл Лигу чемпионов в 2021 году, став автором победного гола в финальном матче против английского "Манчестер Сити" (1:0). Ранее Хаверц выступал за германский "Байер".

В прошлом сезоне Хаверц провел за "Челси" 47 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе сборной Германии полузащитник провел 37 игр, в которых забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.