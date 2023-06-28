Бывший тренер сборной Аргентины и "Барселоны" Мартино возглавил "Интер Майами"

Ранее стало известно, что за команду будут выступать Лионель Месси и Серхио Бускетс

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Аргентинец Херардо Мартино назначен на пост главного тренера американского футбольного клуба "Интер Майами". Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

О сроках контракта с тренером не сообщается

"Мартино - уважаемая фигура в нашем спорте, чей послужной список говорит сам за себя. Мы уверены, что его опыт и достижения в качестве главного тренера вдохновят нашу команду и порадуют болельщиков", - сказал Дэвид Бекхэм, входящий в группу владельцев "Интер Майами".

Мартино 60 лет, с 2019 по 2022 год он возглавлял сборную Мексики. Ранее он был главным тренером парагвайских "Серро Портеньо" и "Либертада", аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз", испанской "Барселоны", американской "Атланты" и сборных Парагвая и Аргентины. Вместе с "Барселоной" Мартино стал обладателем Суперкубка Испании в 2013 году. Возглавляя мексиканскую сборную, Мартино стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ, с аргентинской национальной командой тренер дважды выигрывал серебряные медали Кубка Америки.

7 июня "Интер Майами" объявил о переходе семикратного обладателя "Золотого мяча", чемпиона мира 2022 года аргентинца Лионеля Месси. 24 июня клуб сообщил о переходе чемпиона мира 2010 года, трехкратного победителя Лиги чемпионов в составе "Барселоны" испанца Серхио Бускетса.

"Интер Майами" занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции североамериканской Главной футбольной лиги. После 18 туров команда набрала 15 очков.