Обладатель Кубка Стэнли Барбашев подписал новый контракт с "Вегасом" на пять лет

Российский нападающий перешел в "Вегас" по ходу прошлого сезона и вместе с командой стал победителем плей-офф НХЛ

ТАСС, 29 июня. Российский нападающий Иван Барбашев подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас". Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение с игроком рассчитано на пять лет.

Барбашеву 27 лет, он перешел в "Вегас" по ходу сезона-2022/23 из "Сент-Луиса". В составе "Вегаса" Барбашев в 23 играх регулярного чемпионата набрал 16 (6 шайб + 10 голевых передач) очков. В плей-офф россиянин в 22 матчах набрал 18 (7+11) очков и вместе с "Вегасом" стал обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году Барбашев выигрывал трофей с "Сент-Луисом".