"Аризона" выбрала Симашева под шестым номером на драфте НХЛ, "Филадельфия" забрала Мичкова

Первым был выбран канадец Коннор Бедард, его забрал "Чикаго"

ТАСС, 29 июня. "Аризона" выбрала российского защитника Дмитрия Симашева в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим шестым номером. Мероприятие проходит в Нашвилле (штат Теннесси, США).

Симашев стал первым российским хоккеистом, выбранным на текущем драфте. Сразу после него "Филадельфия" забрала нападающего Матвея Мичкова. Под первым номером "Чикаго" выбрал канадца Коннора Бедарда, под вторым номером "Анахайм" взял шведа Лео Карлссона, под третьим номером "Коламбус" забрал канадца Адама Фантилли.

18-летний Симашев является воспитанником ярославского "Локомотива". В прошедшем сезоне он провел в Континентальной хоккейной лиге 18 матчей, не отметившись результативными действиями. В Молодежной хоккейной лиге сезона-2022/23 на его счету 1 гол и 11 результативных передач в 33 играх регулярного чемпионата и 1 результативный пас в 2 матчах плей-офф. Его контракт с "Локомотивом" действует до конца сезона-2024/25.

Мичкову 18 лет, он является чемпионом юношеской Олимпиады (2020), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021), на котором был признан самым ценным игроком турнира, и победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021). В ноябре 2021 года в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную, а в матче турнира против команды Швеции - самым молодым автором гола в составе взрослой сборной. В прошедшем сезоне он провел за основную команду СКА 3 матча и не отметился результативными действиями, часть сезона-2022/23 он провел в клубе "СКА-Нева", выступающем во Всероссийской хоккейной лиге, в 12 играх форвард набрал 14 (10 голов + 4 результативные передачи) очков. Заключительную часть сезона нападающий провел в аренде в "Сочи", за который забросил 9 шайб и отдал 11 голевых передач в 27 играх. Его контракт со СКА действует до конца сезона-2025/26.

Бедарду 17 лет, сезон-2022/23 он провел в "Реджайне" из Западной хоккейной лиги (WHL), набрав 163 (81+82) очка в 64 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Форвард был признан лучшим игроком сезона как WHL, так и Канадской хоккейной лиги, объединяющей три крупнейшие молодежные лиги страны. Бедард является двукратным победителем молодежного чемпионата мира (2022, 2023), в 2023 году он был признан самым ценным игроком турнира. В 2021-м вместе с канадской сборной он выиграл чемпионат мира среди игроков не старше 18 лет. В июне Международная федерация хоккея признала канадца лучшим игроком по итогам года.

В драфте принимают участие хоккеисты, которые родились между 1 января 2003 года и 15 сентября 2005 года. Кроме того, в нем могут участвовать незадрафтованные игроки не из Северной Америки 2002 года рождения, а также те, кто драфтовался два года назад, но не подписал контракт ни с одним клубом НХЛ.