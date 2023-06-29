Агент Барбашева рассказал, что в приоритете для игрока было остаться в "Вегасе"

Российский нападающий подписал контракт с клубом сроком на пять лет

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Для нападающего Ивана Барбашева в приоритете было продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас", в составе которого он выиграл Кубок Стэнли. Об этом ТАСС в четверг рассказал агент игрока Дэн Мильштейн.

Барбашев подписал с "Вегасом" новый контракт на пять лет. Ранее "Вегас" обменял в "Питтсбург" форварда Райлли Смита на право выбора в третьем раунде драфта 2024 года.

"В приоритете всегда было остаться в команде, у которой не было денег под потолком зарплат. В конечном результате, удалось договориться на резонный контракт, и Ваня останется в "Вегас Голден Найтс". Все довольны, все счастливы, и он в своей команде, готов бороться за победу в Кубке Стэнли следующие пять сезонов", - сказал Мильштейн.

27-летний Барбашев перешел в "Вегас" по ходу сезона-2022/23 из "Сент-Луиса". В составе "Вегаса" Барбашев в 23 играх регулярного чемпионата набрал 16 (6 шайб + 10 голевых передач) очков. В плей-офф россиянин в 22 матчах набрал 18 (7+11) очков и вместе с "Вегасом" стал обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году Барбашев выигрывал трофей с "Сент-Луисом".