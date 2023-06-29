29 июня, 00:28
НХЛ

Мичков по итогам первого раунда драфта НХЛ заявил, что мечтает выиграть Кубок Стэнли

Российский нападающий был выбран "Филадельфией" под общим седьмым номером

ТАСС, 29 июня. Нападающий Матвей Мичков после того, как был выбран "Филадельфией" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил о том, что его мечтой является победа в Кубке Стэнли. Об этом он рассказал после выбора.

Мичков был выбран под седьмым номером, шестым по счету был взят защитник Дмитрий Симашев, его забрала "Аризона".

"Я очень счастлив, что оказался в "Филадельфии", у меня нет слов, это невероятные эмоции. Я думаю, что скоро [можно ждать меня в НХЛ], это моя мечта. Моя мечта - Кубок Стэнли", - сказал Мичков.

Мичков выступает за СКА, контракт с клубом истекает в 2026 году. В конце предыдущего сезона 18-летний форвард выступал на правах аренды в "Сочи". 

Теги:
НХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация